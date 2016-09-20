民眾撿錢送派出所 警PO文成功尋獲失主

2016-09-20 15:38

〔記者余衡／新北報導〕網民力量大！新北市三峽警分局北大派出所日前接獲民眾拾金不昧，寫滿支出明細的信封袋裡，還裝有近1萬元現金，由於信封上並沒有任何聯絡資訊，警方靈機一動拍照PO上派出所臉書頁面，一句「您急，我們比您更急！」引發網友熱烈迴響。

警方在「北大派出所」臉書頁面寫下「您急，我們比您更急，因為上面記錄的每一分錢，都是生活基本的開銷，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，都是生活的辛苦錢。如果您有遺失這個信封袋（內有大量現金），請趕快跟我們聯繫，我們會比對您的身分後，趕快交還給您。」

文章內容引起網友熱烈迴響，除紛紛轉載希望失主能盡快看到外，同時盛讚警方善用臉書，還有網友眼尖指出其中一筆支出寫著「月子中心」，提供警方尋人線索。警方表示，今日已接獲一名男子來電表示自己是失主，後續將聯繫進行比對，感謝網友熱心。