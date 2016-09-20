| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國際包裹走私價值28億日圓安毒 日警逮2台嫌 搶修試車完成 阿里山森鐵明復駛 筆電被爸沒收 國三生賭氣跳樓不治
 首頁 > 社會

這款男人！專偷枕邊人還稱被性侵

2016-09-20  14:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市龔姓熟女與邱姓男子熱戀交往，沒想到邱男卻多次從龔女住處偷走財物，還側錄兩人親密影片恫嚇對方，甚至在網路上佯稱被龔女性侵，經龔女提告，今士林地院判邱男須賠償龔女53萬元，可上訴。

在旅行社任職的龔女指控，邱男與她交往期間，陸續從她住處偷走大量現金、首飾，至少造成她損失83萬餘元，另還趁她不注意，偷偷以手機、平板錄下兩人親密行為及拍攝私密照，事後她要求刪除，邱男卻偷偷在電腦硬碟中備份。

龔女並指出，兩人分手後，邱男不僅拒絕返還住處鑰匙，還在住處門外狂打電話騷擾，不久後又在臉書上張貼「我會請第三公證人帶Simon去驗傷」、「告你對Simon性侵」、「就算您，有錢養Simon，也買不到任何一個男人的心」等文字，甚至還傳簡訊恫嚇：「好想跟您一起看交往時的影片」、「我要拿USB影片檔給您，要請您過目」。

士林地院審理後，認定邱男竊走財物之市值約為13萬餘元，審酌他是退伍軍人，年收入約70萬元，另判他須賠償龔女隱私權慰撫金20萬元、名譽權慰撫金15萬元及恐嚇部分慰撫金5萬元，合計應賠償53萬元。

廣告
  • 龔姓熟女與邱姓男子熱戀交往，沒想到邱男卻多次從龔女住處偷走財物，還側錄兩人親密影片恫嚇對方。（情境照）

    龔姓熟女與邱姓男子熱戀交往，沒想到邱男卻多次從龔女住處偷走財物，還側錄兩人親密影片恫嚇對方。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 恐嚇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：這款男人！專偷枕邊人還稱被性侵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.