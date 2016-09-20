這款男人！專偷枕邊人還稱被性侵

2016-09-20 14:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市龔姓熟女與邱姓男子熱戀交往，沒想到邱男卻多次從龔女住處偷走財物，還側錄兩人親密影片恫嚇對方，甚至在網路上佯稱被龔女性侵，經龔女提告，今士林地院判邱男須賠償龔女53萬元，可上訴。

在旅行社任職的龔女指控，邱男與她交往期間，陸續從她住處偷走大量現金、首飾，至少造成她損失83萬餘元，另還趁她不注意，偷偷以手機、平板錄下兩人親密行為及拍攝私密照，事後她要求刪除，邱男卻偷偷在電腦硬碟中備份。

龔女並指出，兩人分手後，邱男不僅拒絕返還住處鑰匙，還在住處門外狂打電話騷擾，不久後又在臉書上張貼「我會請第三公證人帶Simon去驗傷」、「告你對Simon性侵」、「就算您，有錢養Simon，也買不到任何一個男人的心」等文字，甚至還傳簡訊恫嚇：「好想跟您一起看交往時的影片」、「我要拿USB影片檔給您，要請您過目」。

士林地院審理後，認定邱男竊走財物之市值約為13萬餘元，審酌他是退伍軍人，年收入約70萬元，另判他須賠償龔女隱私權慰撫金20萬元、名譽權慰撫金15萬元及恐嚇部分慰撫金5萬元，合計應賠償53萬元。