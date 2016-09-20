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警官假扮路人問路 通緝犯開車逃脫仍被攔獲

南方澳派出所長盧振原（左1）假扮路人，向黃姓通緝（中）犯問路。（記者江志雄翻攝）

2016-09-20  14:39

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣43歲黃姓毒品通緝犯，因未到案，昨天被宜蘭地檢署發布通緝，蘇澳警分局南方澳派出所所長盧振原發現他的行蹤，扮成路人上前攔車問路，並通報分局攔截圍捕順利逮人，警訊後移送地檢署歸案。

盧振原昨天穿著便服執行轄區巡視，目睹黃姓男子開車閒晃，行跡相當可疑，便扮路人問路，確認他是毒品通緝犯後，便表明身分，黃男得知行蹤曝光，狂踩油門加速逃逸。

黃男開車狂飆，盧振原通報分局請求支援，5分鐘後中途攔獲，黃男被優勢警力團團圍住，乖乖束手就擒。

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  • 支援警力到場，逮捕黃姓通緝犯（右2）。（記者江志雄翻攝）

    支援警力到場，逮捕黃姓通緝犯（右2）。（記者江志雄翻攝）

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