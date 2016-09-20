公所3大理由解聘 婦人不服提告遭駁

2016-09-20 14:47

無照〔記者溫于德／台北報導〕李婦在新北市新店市民活動中心上班，但她遭區公所因工作態度不佳為由解雇，李婦提告要求回任；但法院認為，區公所列出的3大解雇原因確實有理，李婦工作的確態度不佳、無法勝任，判李婦敗訴，全案仍可上訴。

台北地院表示，公所所指李婦不合規範行徑包括有3；首先是，當時的替代役告知李婦很多次冷氣開關在哪，她卻還是無法掌握，導致民眾在室內未超過27度情況下，仍可隨意開啟桌球室冷氣。第二是電話問題，有次李婦告知電話壞了，中華電信卻說沒問題，公所承辦人員親自到場確認，發現插頭全拔，後才知是李婦誤會其他人員意思，其實僅要她拔冰箱插頭，但李婦全拔。

第三是送公文，有次李婦送公文，當時科長僅要她用「郵寄」方式給另個單位，但李婦自己騎車，還導致車禍發生，她也因此向區公所討要醫藥費2萬台幣。

台北地院認為，針對公所所指「工作態度不積極、用心，也無法掌握民眾需求」等情形，李婦確實有發生，且她也非編制內人員，需在試用滿3個月才正式聘用，但當時未滿試用期，認定公所解約有理。