帶學妹校內「嘿咻」 學長妨害性自主起訴

2016-09-20 14:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］20歲陳姓男子與尚在就讀國中的學妹交往，104年9月到11月間，多次與學妹在校園廁所、教室內「嘿咻」，學妹的爸爸發現後氣壞提告，陳男坦承且知道學妹年僅15歲，桃園地檢署檢察官偵結依與14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌起訴陳男。

起訴指出，陳男從桃園市某國中畢業後，結識了尚在就讀的學妹並交往，104年9月30日早上11點，他將學妹帶到學校某棟樓男廁嘿咻，10月13日下午1點、11月5日中午12點，分別在教室及男廁發生性行為；直到少女的爸爸發現女兒行為舉止怪異，似乎交了男朋友，逼問下發現兩人已有越矩行為，氣得報警控告陳男。

陳男坦承與學妹在校園內嘿咻3次，也知道學妹的年紀只有15歲，兩人性行為都是你情我願，檢察官偵結依與14歲以上、未滿16歲女子性交罪嫌將他起訴。