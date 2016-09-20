風災肆虐 高雄警分局長淨半屏山

半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐，員警登山打掃。（記者黃旭磊翻攝）

2016-09-20 14:19

［記者黃旭磊／高雄報導］左營半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐後，步道遍佈殘木枯枝，民眾沒法健行享受山景，左營警分局長朱宗泰帶領50多名員警登山打掃，帶下數袋枯枝與垃圾。

左營警方今天表示，員警於19日下午從登山口出發，沿步道走到三角點，步道被樹枝、樹葉佔據，員警協力清出幾大袋垃圾，臨行前到山腳慈惠堂參拜，感謝神明保佑活動圓滿。

半屏山屬石灰質單面山，位於蓮池潭旁，日本時代曾以「翠屏夕照」名列「鳳山八景」，因棲息猛禽並孕育多樣生物，近期被納入壽山國家自然公園，山區距離左營高鐵站僅5-10分鐘車程，環繞高樓民宅，可說是左營區都會之肺。

朱宗泰說，警察工作耗費體力、腦力，勤餘親近大自然可促進健康，儲備工作動力，無形間也凝聚同仁、家人情感。