| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國際包裹走私價值28億日圓安毒 日警逮2台嫌 搶修試車完成 阿里山森鐵明復駛 筆電被爸沒收 國三生賭氣跳樓不治
 首頁 > 社會

風災肆虐 高雄警分局長淨半屏山

半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐，員警登山打掃。（記者黃旭磊翻攝）

2016-09-20  14:19

［記者黃旭磊／高雄報導］左營半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐後，步道遍佈殘木枯枝，民眾沒法健行享受山景，左營警分局長朱宗泰帶領50多名員警登山打掃，帶下數袋枯枝與垃圾。

左營警方今天表示，員警於19日下午從登山口出發，沿步道走到三角點，步道被樹枝、樹葉佔據，員警協力清出幾大袋垃圾，臨行前到山腳慈惠堂參拜，感謝神明保佑活動圓滿。

半屏山屬石灰質單面山，位於蓮池潭旁，日本時代曾以「翠屏夕照」名列「鳳山八景」，因棲息猛禽並孕育多樣生物，近期被納入壽山國家自然公園，山區距離左營高鐵站僅5-10分鐘車程，環繞高樓民宅，可說是左營區都會之肺。

朱宗泰說，警察工作耗費體力、腦力，勤餘親近大自然可促進健康，儲備工作動力，無形間也凝聚同仁、家人情感。

廣告
  • 員警於半屏山整理枯枝。（記者黃旭磊翻攝）

    員警於半屏山整理枯枝。（記者黃旭磊翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 半屏山 淨山 莫蘭蒂颱風
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：風災肆虐 高雄警分局長淨半屏山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.