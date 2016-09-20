風災肆虐 高雄警分局長淨半屏山
2016-09-20 14:19
半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐，員警登山打掃。（記者黃旭磊翻攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］左營半屏山遭莫蘭蒂颱風肆虐後，步道遍佈殘木枯枝，民眾沒法健行享受山景，左營警分局長朱宗泰帶領50多名員警登山打掃，帶下數袋枯枝與垃圾。
左營警方今天表示，員警於19日下午從登山口出發，沿步道走到三角點，步道被樹枝、樹葉佔據，員警協力清出幾大袋垃圾，臨行前到山腳慈惠堂參拜，感謝神明保佑活動圓滿。
半屏山屬石灰質單面山，位於蓮池潭旁，日本時代曾以「翠屏夕照」名列「鳳山八景」，因棲息猛禽並孕育多樣生物，近期被納入壽山國家自然公園，山區距離左營高鐵站僅5-10分鐘車程，環繞高樓民宅，可說是左營區都會之肺。
朱宗泰說，警察工作耗費體力、腦力，勤餘親近大自然可促進健康，儲備工作動力，無形間也凝聚同仁、家人情感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 加大通學步道 縣立苑高將內縮圍牆
- 蘭嶼物資補給船班抵達 目前仍缺汽油只能管制
- Popu Lady比心機 互揪走光床照
- 幸福指數調查 這個縣市最幸福
- 員工發電健身 4週後肩部變健康
- 高爾夫》高雄公開賽第1回合 劉心濰打出一桿進洞
- 〈旅遊的滋味〉悠活的宜蘭之旅
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 美指紐約爆炸為恐攻 稱當地無恐怖組織
- 國內最賺錢主播！「她」年撈800萬封后
- 交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
- NBA》希臘第一人！ 「字母哥」4年31億續留公鹿
- 《健康充電站》口腔照護講座
- 台中花博Logo秀台灣意象 融合展區特色
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」
- 台灣紅茶之父 日人後代尋根
- 颱風豪雨斷路 王定宇：這個部落快變成孤島了…
- 防護員也「鋒」狂》幫鋒哥做伸展 緊張到發抖
- 被指與前女友自殺有關 金凱瑞遭控過失致死
- 中低階手機面板價揚 彩晶、華映Q3獲利佳
- 太平島奇特設施、雲峰計畫 國防部都不評論
- 勞工今年還可休5天國假？官員：恐來不及修法
- MLB》剩2場先發 陳偉殷有望締造116年新紀錄
- 曾是受注目台灣之光！ 今他卻要賣獎座好淒涼…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TAIEX rises on surprise popularity of iPhone 7
- 屏東縣還有337戶停電 台電拚今天全「復明」
- 樂陞案 金管會罰中信銀300萬元
- 自由開講》三縣市防颱「螺絲鬆了」，加油好嗎？
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 陳雅琳跳槽壹電視 「削凱子事件」沾汙點
- 冠名比「陳金鋒」還大 鋒哥雕像將製牌匾遮廠商名
- 老爹昨未先發 全為對付金鶯
- 救災民眾需求優先 國防部：國軍官兵可圈可點
- 今年首例 2歲女童染腸病毒重症死亡
- 〈姦情曝光〉情濃人夫送房 情逝告小三吐還
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：風災肆虐 高雄警分局長淨半屏山
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分