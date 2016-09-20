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窩在摩鐵徹夜偷情 人妻拿沾精內褲自首

2016-09-20  14:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市李姓人妻去年瞞著丈夫，與陳姓男友人跑到摩鐵嘿咻，兩人一路「激戰」到兩天後的凌晨時分才離開，沒想到李女一回到家，就被丈夫堵個正著，她被追問下拿出沾有陳男精液的內褲自首，丈夫據此提出告訴，士林地檢署偵結後，將陳男依妨害家庭罪起訴。

檢方調查，去年4月10日，李女與陳男相約到台北市南港區摩鐵過夜，並在旅館內合意嘿咻，一直到12日凌晨0時許才離開。李女返家後，被丈夫追問為何兩晚未歸，只好拿出沾有陳男精液的內褲，坦承發生婚外情。

李女丈夫事後以這條內褲為證，向陳男提起妨害家庭告訴，警方採集DNA後確認與陳男型別相符，將他依法送辦，檢方認定證據確鑿，將他起訴。

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  • 李姓人妻去年瞞著丈夫，與陳姓男友人跑到摩鐵嘿咻，兩人一路「激戰」到兩天後的凌晨時分才離開，沒想到李女一回到家，就被丈夫堵個正著，她被追問下拿出沾有陳男精液的內褲自首。（情境照）

    李姓人妻去年瞞著丈夫，與陳姓男友人跑到摩鐵嘿咻，兩人一路「激戰」到兩天後的凌晨時分才離開，沒想到李女一回到家，就被丈夫堵個正著，她被追問下拿出沾有陳男精液的內褲自首。（情境照）

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