醉男當街「盧小小」 踹了警車還襲警

2016-09-20 13:58

〔記者姜翔／台北報導〕喝醉了就好好休息！台北市內湖區1名25歲鍾姓男子，今日凌晨酒後被朋友送回住處附近，沒想到鍾男實在是喝太醉，竟當街咆哮擾民。警方獲報趕到，準備將鍾男帶回管束時，鍾男仍然「盧小小」拒絕上車，過程中還抓傷員警，並踹壞警車。警方依妨害公務及社會秩序維護法將他法辦。

今日凌晨2時許，鍾男在台北市內湖區康樂街一處超商前咆嘯，一旁友人不斷安撫。警方獲報到場後，鍾男情緒依然激動，除了向警方叫囂「你來啊」、「要不要啦」之外，還脫去上衣露出刺青，向警方挑釁。

到場員警研判鍾男實在「喝太醉」，準備將鍾男帶回派出所管束，但鍾男不從，最後共動用8名警力才將他順利押上警車，過程中因鍾男抵抗，也造成2名員警手部、臉部擦傷。

鍾男一抵達派出所便呼呼大睡，直到今日上午7時許醒來後，才驚覺「我怎麼在派出所」，對於凌晨的荒唐事，直呼「真的忘記了」。