喪夫走不出陰霾 母攜2幼子醉倒路邊
2016-09-20 13:55
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名41歲陳姓婦人，今年初喪夫後一直走不出陰霾，日日以淚洗面、以酒澆愁，今天凌晨酒後帶著2名分為3歲及5歲的幼子，醉倒在平鎮區德育路邊，並邊哭邊以頭撞地，2名幼子在一旁嚇的嚎啕大哭，所幸北勢派出所所長林信雄及警員溫宗彥、黃郁仁巡邏經過發現，即時制止並通報社工到場協助，緊急安置。
警方表示，今天凌晨1時許，陳婦帶著2名幼子到德育路旁公園內獨自飲酒，因飲酒過量，竟發酒瘋似的哭鬧，不時以頭、手撞地自殘，2名幼子看到母親脫序行為，嚇的嚎啕大哭，哭聲也驚動了正在一旁簽巡的北勢派出所巡邏警網，立即上前關心，並把陳婦及2名幼子帶回派出所內照顧，提供熱食。
由於陳婦一時連絡不到親友，加上小孩年紀太小，遂通知社工人員到場，經社工評估陳婦無法照顧幼子，先行安置2名幼子，並列為高風險家庭，同時規勸陳婦來日方長，要勇敢走出陰霾，終會度過難關。
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