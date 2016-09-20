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[即時]老婦墜「雲漢池」溺斃 兒子跳水救人仍救不回老母

意外發生的雲漢池。（記者王冠仁攝）

2016-09-20  13:34

〔記者王冠仁／台北報導〕平時與兒子同住在台北市潮州街的95歲林姓老婦，平時早上都會在兒子去大安森林公園運動時，獨自前往中正紀念堂園區散步；她兒子今天早上10點多運動後返家，沒發現母親身影，前往中正紀念堂附近尋人。

林婦兒子遍尋不著，最後在「雲漢池」附近聽到母親聲音，急著前往查看，赫見母親墜入水池內。他情急之下跳入水中救起母親並報警，但母親被救起時已經嘴唇發紫，被緊急送往台大醫院急救，但仍宣告不治。

林婦兒子告訴警方，他母親有躁鬱症，平時有服藥控制；警方在水池旁邊找到林女的帽子、拐杖與包包，初步研判可能是單純自殺事件。不過水池岸邊水深只有成人膝蓋高，也不排除可能是天雨路滑老婦不慎跌倒滑落水池才溺水，將再進一步釐清意外發生經過。

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  • 警方下水勘查水深。（記者王冠仁攝）

    警方下水勘查水深。（記者王冠仁攝）

  • 警方到場勘查。（記者王冠仁攝）

    警方到場勘查。（記者王冠仁攝）

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