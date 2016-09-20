男子被控性侵害女懷孕 DNA鑑定還清白

2016-09-20 13:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］35歲黃姓男子被前女友指控涉嫌下藥性侵，害她懷孕，她自行到醫院引產拿掉孩子；黃男則喊冤說，兩人透過網路認識並交往，曾有多次性行為皆為情投意合，絕對沒有下藥性侵。警方採集黃男唾液與胚胎比對，DNA鑑定結果不符合，孩子的爸爸另有其人，女子提告後屢傳未到庭，桃園地檢署檢察官偵結予以黃男不起訴處分。

女子指控黃男，104年8月將安非他命及大麻摻進熱牛奶讓她喝下，隨即將她載往南投縣埔里鎮一處摩鐵性侵，1個多月後，又約她到桃園市中壢區住處性侵，她在10月中旬發現懷孕，11月到醫院引產，期間沒有與其他人發生性行為；但黃男反駁說，與前女友在104年7月間透過交友軟體認識並交往，陸續有過多次的性行為，從來不曾以藥物迷昏她性侵。

警方採集黃男、女子唾液及胚胎進行DNA比對，經鑑定，黃男並不是孩子的爸爸，而女子開庭期間屢傳未到，亦拘提無處，輔導女子的社工也證稱，每次聯繫上女子，女子就更換號碼、失聯，只能斷斷續續取得聯繫。

檢方指出，女子在警訊時說詞多以不記得、忘記帶過，她聲稱未與其他人發生性行為，其說詞與DNA報告不符，是否遭黃男性侵已有疑慮，且屢經傳喚、拘提都未到庭，偵結予以黃男不起訴處分。