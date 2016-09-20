| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男子被控性侵害女懷孕 DNA鑑定還清白

2016-09-20  13:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］35歲黃姓男子被前女友指控涉嫌下藥性侵，害她懷孕，她自行到醫院引產拿掉孩子；黃男則喊冤說，兩人透過網路認識並交往，曾有多次性行為皆為情投意合，絕對沒有下藥性侵。警方採集黃男唾液與胚胎比對，DNA鑑定結果不符合，孩子的爸爸另有其人，女子提告後屢傳未到庭，桃園地檢署檢察官偵結予以黃男不起訴處分。

女子指控黃男，104年8月將安非他命及大麻摻進熱牛奶讓她喝下，隨即將她載往南投縣埔里鎮一處摩鐵性侵，1個多月後，又約她到桃園市中壢區住處性侵，她在10月中旬發現懷孕，11月到醫院引產，期間沒有與其他人發生性行為；但黃男反駁說，與前女友在104年7月間透過交友軟體認識並交往，陸續有過多次的性行為，從來不曾以藥物迷昏她性侵。

警方採集黃男、女子唾液及胚胎進行DNA比對，經鑑定，黃男並不是孩子的爸爸，而女子開庭期間屢傳未到，亦拘提無處，輔導女子的社工也證稱，每次聯繫上女子，女子就更換號碼、失聯，只能斷斷續續取得聯繫。

檢方指出，女子在警訊時說詞多以不記得、忘記帶過，她聲稱未與其他人發生性行為，其說詞與DNA報告不符，是否遭黃男性侵已有疑慮，且屢經傳喚、拘提都未到庭，偵結予以黃男不起訴處分。

廣告
  • 男子遭前女友指控在飲料中下藥，將她迷昏後載往某家摩鐵性侵，導致懷孕；全賴DNA鑑定還他清白。此為示意圖。（資料照，記者丁偉杰攝）

    男子遭前女友指控在飲料中下藥，將她迷昏後載往某家摩鐵性侵，導致懷孕；全賴DNA鑑定還他清白。此為示意圖。（資料照，記者丁偉杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 性侵 摩鐵 網友
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：男子被控性侵害女懷孕 DNA鑑定還清白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.