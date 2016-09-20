大甲汽車中古車行大火 1人輕傷

2016-09-20 13:00

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區經國路一間連鎖汽車中古車行上午11時38分發生火警，因車行內有許多輪胎、油品易燃物，現場烈焰衝天，濃煙飄散，嚇壞用路人與居民。大甲消防分隊指出，因輪胎燃燒發出聲響，並非外傳爆炸，並無人員受困。

這場大火，引起經國路用路人與臨近住戶恐慌，生怕火勢蔓延。台中市消防局指出，這場大火動員大甲、外埔、大安、幼獅等分隊，救災（護）車輛共12輛，人員27人，12點多火勢已經獲得控制，財損與火警原因有待調查釐清。

據了解，這場火警造成1人腿部輕微燒燙傷，已送醫救治。