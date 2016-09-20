| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大甲汽車中古車行大火 1人輕傷

2016-09-20  13:00

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區經國路一間連鎖汽車中古車行上午11時38分發生火警，因車行內有許多輪胎、油品易燃物，現場烈焰衝天，濃煙飄散，嚇壞用路人與居民。大甲消防分隊指出，因輪胎燃燒發出聲響，並非外傳爆炸，並無人員受困。

這場大火，引起經國路用路人與臨近住戶恐慌，生怕火勢蔓延。台中市消防局指出，這場大火動員大甲、外埔、大安、幼獅等分隊，救災（護）車輛共12輛，人員27人，12點多火勢已經獲得控制，財損與火警原因有待調查釐清。

據了解，這場火警造成1人腿部輕微燒燙傷，已送醫救治。

廣告
  • 大甲一間汽車中古車行大火，現場濃煙密佈。（記者張軒哲翻攝）

    大甲一間汽車中古車行大火，現場濃煙密佈。（記者張軒哲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：大甲汽車中古車行大火 1人輕傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.