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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危

2016-09-20  12:51

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區文化路一處眷村改建的大樓，中午近12點時驚傳少年墜樓意外，一名14歲國中男生從9樓住處跳下，送醫時全身骨折意識模糊，目前送醫急救中。

經初步了解，父子疑因管教問題起爭執，兒子一時氣憤才跳樓，父親目前情緒激動，確切墜樓原因仍待調查。

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  • 王姓少年墜樓現場（記者吳仁捷翻攝）

    王姓少年墜樓現場（記者吳仁捷翻攝）

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相關關鍵字： 墜樓 意識模糊 跳樓
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標題：疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危


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