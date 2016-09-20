疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危

2016-09-20 12:51

〔記者余衡、吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區文化路一處眷村改建的大樓，中午近12點時驚傳少年墜樓意外，一名14歲國中男生從9樓住處跳下，送醫時全身骨折意識模糊，目前送醫急救中。

經初步了解，父子疑因管教問題起爭執，兒子一時氣憤才跳樓，父親目前情緒激動，確切墜樓原因仍待調查。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980