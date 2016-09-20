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沒錢開房間 男女騎樓活春宮吃官司

2016-09-20  12:49

［記者鄭淑婷／桃園報導］49歲林姓男子104年11月中旬，在桃園市桃園區文昌公園認識了48歲呂姓女子，兩人「約砲」卻沒錢上旅館開房間，壓抑不住「性」趣，乾脆在附近一處騎樓椅子解決，林男坐在椅子上，呂女坐其大腿，兩人當街上演活春宮，路人經過持手機錄影報警，桃園地檢署檢察官勘驗影片，林男、呂女當時毫無遮掩，偵結依公然猥褻罪向法院聲請簡易判決。

林男、呂女活春宮被移送法辦，林男喊冤：「我是一時性起，有用外套遮掩下半身！」呂女則辯稱，她遭林男強迫性交，全程有用外套遮掩，她懷疑自己是遭到設計。

不過，路人指證歷歷且有錄影存證，檢察官勘驗影片發現，當時呂女下半身未穿坐在林男大腿，兩人相互環抱且有性行為舉動，下半身並未以外套遮掩，已構成公然猥褻罪，偵結向法院聲請簡易判決，由於兩人分別有竊盜、詐欺前科屬累犯，依刑法規定須加重其刑。

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  • 一對男女凍未條，乾脆在附近一處騎樓椅子解決。圖與本新聞無關。（情境照）

    一對男女凍未條，乾脆在附近一處騎樓椅子解決。圖與本新聞無關。（情境照）

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