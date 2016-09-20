疑經商失敗 男子車上燒炭身亡
2016-09-20 12:45
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區46歲陳姓男子，疑因經商失敗萌生輕生念頭，昨日下午向家人告知要外出散心後即失去聯繫，隨即開車直奔八里偏避地帶，在車內燒炭自殺，家屬遍尋不著，直到今日上午根據手機定位，才在八里十三行博物館後方的巷弄內找到車輛，但陳男已死亡多時。
陳男妻子向警方表示，陳男原本在販賣天花板吊扇，但近來生意不好，負債累累，導致終日情緒低落，言談中還常透露輕生念頭，昨日下午陳男獨自開車出門，直到晚間還不見其返家，期間致電陳男，但他僅說：「在外面散步！」未料卻發生憾事。
鑑識人員初步勘驗，汽車無外力入侵，陳男的身上也無明顯外傷，在車輛後座發現燃燒殆盡的炭盆，但現場未留下遺書，詳細自殺原因仍待檢警相驗後釐清。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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