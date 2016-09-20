警跟監偷車賊10多公里 終於捕獲

彰化警方騎車從彰化市尾隨跟監涉嫌騎贓車的男子。（圖記者張聰秋翻攝）

2016-09-20 12:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕44歲陳姓男子涉嫌騎偷來的贓車上街閒逛，好巧不巧就被彰化警方盯上，2警為了不打草驚蛇，尾隨跟監在後追了10多公里，從彰化市追到鹿港鎮，陳嫌仍未察覺， 一路騎到鹿港鎮產業道路，隨即被支援的鹿港警方半路攔下，陳嫌被攔下一臉吃驚，直呼走霉運，也只能乖乖束手就擒。

彰化警察分局民族路派出所昨天執行毒品蒐證勤務，清查轄內毒品治安顧慮人口，2警赫然發現陳男涉嫌駕駛失竊機車在彰化市南郭路口行駛，2警一路輪流交叉尾隨在後，行經彰化市中山路與中央路等多處路口，從彰化市追到鹿港鎮一直苦無攔查機會。

警方一路尾隨10多公里後，追到鹿港鎮產業道路段，鹿港分局洪崛派出所派警協助圍捕，半路攔下陳嫌，警方在陳男身上起獲玻璃球毒品吸食器1組。

被捕的陳男訝異警方跟監手法高明，向警方聲稱自己曾犯竊盜案沒有失手，這次一路被跟監那麼久，栽在彰化警方手裡，只能服輸。

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