「豬油仔」之說挨告 鍾小平指誤會已釋

2016-09-20 12:27

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北市議員鍾小平前年爆料，指控北市警信義分局集體收取夜店規費，在夜店SPARK被毆致死的北市刑警薛貞國，是收回扣的「豬油仔」，薛貞國妻子因此怒告鍾小平涉嫌侮辱誹謗死者罪，並附帶民事求償；台北地檢署今日傳喚兩造出庭，鍾小平強調，不是在說薛貞國，雙方已「誤會冰釋」、當庭和解，薛妻則不願受訪。

鍾小平受訪時強調，當初指涉的不是薛警員，造成誤會感到抱歉，在庭上說明後，薛妻理解是誤會一場，當庭和解了，對家屬造成困擾，仍再度表達歉意。

薛妻面對記者詢問時，僅低調說：「你們去問鍾小平就好，以他說的為準。」不願受訪。