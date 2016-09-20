女子亂停車害人受傷 還荷包大失血

2016-09-20 11:49

［記者楊政郡／台中報導］鄭姓女駕駛開自小客車經大甲區中華路39號，為了貪便宜亂停車，不但逆向，而且沒有緊靠路面邊緣，導致林姓女大生機車騎士閃過她的車，卻撞到從車前走出來的老婦人，林女人車倒地，嚴重骨折與6顆牙齒掉落或斷裂，全身多處擦傷，婦人傷勢輕不告這位女大生，女大生提告，檢察官依過失傷害罪起訴鄭女。

鄭女不但被開罰單，還要負起過失傷害責任，就因為她隨意臨時停車。根據道路交通管理處罰條例，車輛臨時停車時，右側前後輪胎距離緣石或路面邊緣不得逾40公分，並不得併排臨時停車。也就是說臨時停車或停車時，要緊靠道路右側、或單行道要緊靠路邊，可罰600元以上、1200元以下罰鍰。

起訴書指出，鄭女（37歲）在104年7月16日下午4時許，天氣晴朗，路面無缺陷，鄭女駕駛自小客車到大甲區中華路39號前，但貪便宜逆向停車，且沒有緊靠路邊（不得逾40公分），大辣辣就停車，不久林姓女大生騎機車由西往東，行經中華路39號，她必須繞過鄭女汽車，再切回來慢車道，可是正當她要切回來慢車道，黃姓婦人從車前鑽出來，擦撞黃婦後林女摔得人仰馬翻，左鎖骨粉粹性骨折，6顆門牙掉落及斷裂，頭部外傷及腦震盪、頸部及腹部挫傷等等，黃婦驚魂未定但傷勢不重，鄭女知道發生車禍，自己也趕快出來查看，自認有錯。

警方除開單告發，林女也提起告訴，鄭女依過失傷害罪起訴，一個亂停車害別人受傷，也讓自己荷包大失血。