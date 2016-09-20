不明原因掉落中正紀念堂水池 老婦送醫命危

2016-09-20 11:30

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上10點47分，台北市消防局接獲報案，指稱在台北市中正紀念堂靠近大校門的「雲漢池」，有一名年約90歲的老婦人落水。

消防人員趕到將她救起時，已經失去呼吸心跳，目前將她緊急送往台大醫院急救。警方獲報後也到場調查，將釐清她落水過程。