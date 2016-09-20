921國家防災日 桃園楊梅、大園、蘆竹試放海嘯警報

2016-09-20 11:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕內政部將於21日早上9點21分，模擬新竹地區新城斷層發生芮氏規模7.1、深度10公里淺層地震，導致桃竹苗地區可能出現災情，將試放海嘯警報預警，測試相關單位防災應變能力，桃園市部分選定楊梅、大園、蘆竹臨海地區試放。

市警局表示，21日早上10點10分試放海嘯警報，不實施人車管制及疏散避難，請民眾不必驚慌，預計10分鐘後解除警報。