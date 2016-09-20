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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
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醉漢大鬧「要小姐」 最後魂斷萬華阿公店

2016-09-20  11:27

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲何姓男子今天凌晨3點多跑到台北市三水街一間飲酒店，酒氣沖天朝店家大喊「我要小姐」，但店家擔心他喝酒鬧事不願接待，回絕他說「沒有小姐」。此舉引起何男不悅，衝進店內大鬧大叫，該店老闆娘的王姓男友（55歲）見狀與他發生口角爭執，從店內一路吵到店外。

混亂中，王男以折疊刀朝何男左胸刺下，他當場血流如注，嚇得逃離現場。不過，何男逃約100公尺後，疑因失血過多在龍山寺對面艋舺公園廣場不支倒地，被民眾發現報警，經急救，他仍傷重不治。

警方獲報後循線逮捕行兇的王男，並查扣他犯案的折疊刀，將他依殺人罪嫌送辦。

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  • 何男到店家鬧場。（記者王冠仁翻攝）

    何男到店家鬧場。（記者王冠仁翻攝）

  • 王男犯案用兇刀。（記者王冠仁翻攝）

    王男犯案用兇刀。（記者王冠仁翻攝）

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