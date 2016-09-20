男子投資失利燒炭輕生 警、消即刻救援
2016-09-20 11:29
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區一名葉姓男子，因投資失利負債情緒低落萌生輕生念頭，近日緊閉房門足不出戶，他的妻子發現有異速撥電話報警，楊梅警分局永安派出所員警火速趕至現場，大門深鎖，陣陣濃厚的燒炭味已經彌漫整屋，立即通知永安消防分隊派員破門，在臥室發現葉男隨即將葉男送醫及時救回一命，化解悲劇發生。
永安派出所昨天傍晚接獲葉妻報案，副所長廖經煒、警員曾俊誠、吳昭男、葉驥趕赴現場，到場後發現大門深鎖，陣陣濃厚的燒炭味彌漫整屋子，立即請消防隊破門，進入屋內發現葉男已昏迷在床上，旁置有鐵桶及冒煙的木炭，先將火勢撲滅，葉男被拍醒情緒不穩定且微弱的表示「不想活了」，意圖想再要以打火機點燃報紙和木炭，死意甚堅。
葉妻吿訴警方，先生因投資失利負債300萬，情緒低落才萌生輕生念頭，近日緊閉房門足不出戶，想以燒炭方式解決生命，一了百了，因電話連絡不上，才驚覺有狀況了；員警一再叮嚀葉男尊重生命，並請家屬多給予關心避免憾事發生。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 南大攜手助學計畫 十二人響應點燈
- 魔幻拉美》兼具美學與實用的圍巾文化
- 梁詠琪舉家忙巡演 老公女兒助陣
- 《第68屆艾美獎》 「冰與火」38創紀錄 喜劇女王「副人」5封后
- 川普非裔支持率暴增6倍 希拉蕊竟下滑20％
- 王峻潭遞補議員 議長補選民進黨拚首輪過半
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 賀陳旦：台民航高成本 盼參與ICAO
- 國內最賺錢主播！「她」年撈800萬封后
- 莫蘭蒂肆虐 圍網漁船慘 農損飆破21億
- 從胸前拿出得獎感言小抄 凱特麥金儂被誇自然不做作
- 逾萬老人領紅包 鄉鎮市數字差很大
- 國民黨杯葛司院人事案程序 協商二度破局
- 隋棠挺5月肚看演唱 嗨2小時回家慘了
- 〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起
- 富岡交通船斷航 農業處拋成功鎮離島固定航班構想
- 交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
- 邊吃邊哭拔回6金 她們沒想過放手
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 台股高檔震盪 早盤力守9100點
- 新台幣續揚 中午暫收31.345元
- MLB》教育聯盟才首度亮相 官網開賣提波球衣
- 小甜甜要崩潰！ 天菜布魯斯牽手男星「我們在一起了」
- 選舉挫敗 梅克爾承認敗因就是難民政策
- NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 太平島神秘「消波塊」引熱議 馮世寬：機密不便說
- 幸福指數調查 這個縣市最幸福
- 基隆連假路邊停車收費 被疑一市兩制
- 談藍首長赴中 張小月：應支持蔡總統兩岸政策
- 桃園好棧票選 投票參加抽獎
- 李克強會晤歐巴馬 盼美國妥善處理台灣問題
- 颱風後水中致癌物暴增？北水處：水質標準世界最嚴
- Popu Lady比心機 互揪走光床照
- 《健康充電站》口腔照護講座
- 隆恩圳串連公園 打造親水綠廊帶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男子投資失利燒炭輕生 警、消即刻救援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分