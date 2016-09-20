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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
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男子投資失利燒炭輕生 警、消即刻救援

2016-09-20  11:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區一名葉姓男子，因投資失利負債情緒低落萌生輕生念頭，近日緊閉房門足不出戶，他的妻子發現有異速撥電話報警，楊梅警分局永安派出所員警火速趕至現場，大門深鎖，陣陣濃厚的燒炭味已經彌漫整屋，立即通知永安消防分隊派員破門，在臥室發現葉男隨即將葉男送醫及時救回一命，化解悲劇發生。

永安派出所昨天傍晚接獲葉妻報案，副所長廖經煒、警員曾俊誠、吳昭男、葉驥趕赴現場，到場後發現大門深鎖，陣陣濃厚的燒炭味彌漫整屋子，立即請消防隊破門，進入屋內發現葉男已昏迷在床上，旁置有鐵桶及冒煙的木炭，先將火勢撲滅，葉男被拍醒情緒不穩定且微弱的表示「不想活了」，意圖想再要以打火機點燃報紙和木炭，死意甚堅。

葉妻吿訴警方，先生因投資失利負債300萬，情緒低落才萌生輕生念頭，近日緊閉房門足不出戶，想以燒炭方式解決生命，一了百了，因電話連絡不上，才驚覺有狀況了；員警一再叮嚀葉男尊重生命，並請家屬多給予關心避免憾事發生。

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  • 葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

    葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

  • 葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

    葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

  • 葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

    葉姓男子投資失利燒炭輕生，永安消防分隊派員破門救援。（記者李容萍翻攝）

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