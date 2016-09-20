拳頭仔師幫人放血拔罐 罰10萬元緩起訴

2016-09-20 11:39

〔記者黃建華／高雄報導〕在旗山區經營國術館的高姓跌打損傷整復師，不具醫師資格卻幫人放血、拔罐治療，今年6月間遭高雄市衛生局稽查人員查獲，依違反醫師法送辦，高雄地檢署偵結，認為64歲的高男犯後態度良好，且無前科，經此教訓應無再犯之虞，諭知緩起訴，但需支付公庫10萬元。

檢方調查，64歲高姓男子僅具國術損傷整復師資格，民國88年起在旗山區開設國術館，明知自己不具醫師資格，不得從事醫療業務，卻涉嫌在今年6月3日11點為王姓等不特定病患，進行以針刺皮膚放血、拔罐等侵入性治療，經高雄市衛生局稽查人員查獲上開違反醫師法犯行，函送高雄地檢署偵辦。