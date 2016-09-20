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還路於民 淡水警執行「路潔專案」

淡水警分局會同環保局及清潔隊執行「路潔專案」還路於民（記者游承霖翻攝）

2016-09-20  11:21

［記者游承霖／新北報導〕有鑑於新北市淡水區外來人口遽增，加上轄內大學生等暫居人口，汽機車停車格數量往往不足，一直以來都困擾著不少駕駛人，淡水警分局日前聯合環保局、清潔隊等單位執行「路潔專案」，日前針對淡水捷運站前的學府路，執行長期占用停車格的報廢車輛清除作業，共計清除移動式路障23處，報廢機車占用停車格2輛，終結車輛霸道亂象，還路於民。

淡水警分局交通組組長陳崇華表示，淡水捷運站周圍停車需求龐大，為杜絕投機民眾任意堆放雜物或擺放路障影響交通及占用停車格，警方會同環保局及清潔隊共同執行「路潔專案」，依法裁罰1200至2400元罰鍰外，並請清潔隊立即清除，期許能達到恢復市容、還路於民。

至於停放於道路的車輛是否屬於廢棄車輛，則由環保機關認定，如經認定為廢棄車輛，依道路交通管理處罰條例規定，先行移置車輛，經公告一個月無人認領，將依廢棄物清理。

淡水警分局會同環保局及清潔隊執行「路潔專案」還路於民（記者游承霖翻攝）

淡水警分局會同環保局及清潔隊執行「路潔專案」還路於民（記者游承霖翻攝）

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