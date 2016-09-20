「有人漂在水面上」三重疏洪道水溝驚現女浮屍

2016-09-20 11:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區疏洪十二路靠近棒球場的水溝，今日上午10時有民眾轉報水溝內有人在水面上載浮載沉，大批警消人員獲報趕赴現場，緊急將該名女子救上岸，但其已四肢僵硬、明顯死亡多時，經查該名死者年約30多歲的女子，但身上無證件可供辨識，警方目前已拉起封鎖線調查，釐清女子身分以及落水原因。