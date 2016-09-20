龍山寺男子被刺原因...闖店家大喊「我要小姐」

2016-09-20 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華區龍山寺前廣場，今天凌晨有一名45歲何姓男子，左胸疑遭利刃刺傷不斷流血，最後失血過多不支倒地，雖被送醫急救，仍在今天上午宣告不治。警方循線逮到了刺殺人的55歲王姓犯嫌，正在持續釐清案情中。

根據《蘋果日報》報導，警方調查，何男今天凌晨3時，渾身酒氣的闖進三水街某家飲酒店，大叫大嚷「我要小姐！」老闆娘見他大醉不願接待，敷衍說「沒有小姐！」但何男仍不離開，持續與老闆娘爭吵。

老闆娘的王姓男友被何男鬧場行為惹火，拿起摺疊刀往何男胸口猛刺，受傷的何男逃離。警方目前已循線將王男逮捕，並搜出行兇用的折疊刀，偵訊後將依殺人罪嫌送辦。