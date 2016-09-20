| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
 首頁 > 社會

龍山寺男子被刺原因...闖店家大喊「我要小姐」

2016-09-20  11:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬華區龍山寺前廣場，今天凌晨有一名45歲何姓男子，左胸疑遭利刃刺傷不斷流血，最後失血過多不支倒地，雖被送醫急救，仍在今天上午宣告不治。警方循線逮到了刺殺人的55歲王姓犯嫌，正在持續釐清案情中。

根據《蘋果日報》報導，警方調查，何男今天凌晨3時，渾身酒氣的闖進三水街某家飲酒店，大叫大嚷「我要小姐！」老闆娘見他大醉不願接待，敷衍說「沒有小姐！」但何男仍不離開，持續與老闆娘爭吵。

老闆娘的王姓男友被何男鬧場行為惹火，拿起摺疊刀往何男胸口猛刺，受傷的何男逃離。警方目前已循線將王男逮捕，並搜出行兇用的折疊刀，偵訊後將依殺人罪嫌送辦。

廣告
  • 台北龍山寺。（資料照）

    台北龍山寺。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兇案 命案 龍山寺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：龍山寺男子被刺原因...闖店家大喊「我要小姐」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.