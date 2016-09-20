員工侵占公款 老闆張貼他銀行催繳單反觸法吃官司
2016-09-20 10:56
［記者楊政郡／台中報導］某餐飲店朱姓老闆雇用陳男當五權店店長，就在103年3月間竟發生陳某侵占公款案，朱老闆不滿「飼老鼠咬布袋」而提告，去年6月間無意間發現陳某一張銀行「催繳通知書」寄到五權店來，朱老闆見獵心喜，竟把含有陳某個資的催繳通知書張貼在五權店牆上，供不特定客人觀覽，陳某被依侵占罪起訴，老闆也觸犯違反個人資料保護法起訴。
起訴書指出，台中市五權西路某連鎖餐廳負責人朱老闆，101年雇用陳男擔任五權店店長，可是在103年3月卻爆發陳店長監守自盜，侵占店內出售之商品款項（3筆計1萬6千元，105年7月依侵占罪另案起訴），朱老闆氣得提告，認為好好栽培他成為店長，卻反咬他一口，俗稱的「飼老鼠咬布袋」。
陳某也在同年3月離職，可是離職後陳某在安泰銀行帳務信件並沒有變更地址，該銀行一張「催繳通知書」還是寄到五權店來，也不知何人無故拆封，朱老闆無意間發現這張通知書，才恍然大悟，他雇用的竟是銀行欠款對象，難怪會侵占公款。
而在104年6月間起至105年3月間將該「催繳通知書」，如曝屍、鞭屍，將其張貼在餐廳內牆上，公然陳列超過半年，剛好有陳某的友人到該餐廳用餐發現，轉告陳某，陳當時也因侵占案被偵查中，陳某立即提告朱老闆違反個資法，檢察官偵查後陸續依侵占罪起訴陳某，依違反個資法起訴朱老闆。
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