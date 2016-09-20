毒咖啡包辯稱面膜 男遭識破與警扭打

2016-09-20 10:29

〔記者黃建華／高雄報導〕一名因販賣K他命將遭宣判的陳姓男子，昨深夜騎車遭警方盤檢時，謊稱身上的毒咖啡包是面膜，遭警方識破想逃，與警方扭打，造成警員林岳漢、林姿伶手肘、膝蓋、小腿等處受傷，幸虧路人協助才將他制伏。

新興警分局中山所警員林岳漢、林姿伶昨深夜巡邏行經中正四路與瑞源路口，見一名男子在路口停等紅燈玩手機，員警盤查見陳姓男子（23歲）有毒品前科，詢問是否有持續施用毒品時，陳男表示在去年2月因販售K他命，將於9月22日要宣判，不可能會再施用毒品，為表示自己清白還將機車置物箱打開，裡面物品散落一地。

不料，員警再叫陳男翻開褲子口袋時，發現一包東西直覺「怪怪的」，陳男聲稱是面膜，隨即轉身要逃跑，遭警方攔截發生扭打，路旁兩位熱心民眾也一同加入壓制的行列，兩位警員因此手肘、膝蓋、小腿等處受傷，陳嫌左膝也在警方逮捕過程受傷，支援警網陸續趕到合力將其帶往中山所，經檢驗該毒咖啡包（1.5公克）有一、二級混合型毒品反應。

陳嫌父母及懷胎六月的未婚女友接獲通知，趕到派出所探視，對造成員警傷害一直鞠躬道歉，陳嫌父親表示「都是交到壞朋友，所以他才會被帶壞」，陳嫌稱，因為將當爸爸，不想在宣判前又涉及刑案，才會在拒捕時攻擊員警。詢後將陳嫌依毒品危害防制條例、妨害公務及傷害罪移送法辦。

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