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大貨車自撞起火燃燒 人車都成焦炭

大貨車自撞燃燒後火焰衝天。（記者廖淑玲翻攝）

2016-09-20  10:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台1線236.1公里北向車道，今天凌晨發生自撞事故，潘姓駕駛滿載裝著二甲笨合成樹脂鐵桶的大貨車，自撞路樹後車子起火燃燒，火焰衝天，警方獲報封鎖現場，緊急滅火，駕駛已被燒成焦炭，肇事原因相關單位調查中。

46歲潘姓駕駛今天凌晨駕駛高雄生安貨運公司的大貨車，途經台1線雲林縣虎尾鎮惠來里路段，不明原因撞上路樹，由於大貨車上滿載的鐵桶裡，裝著疑似甲苯的化學物品，自撞後引燃大火，烈焰沖天高達數公尺，警方及消防單位迅速滅火後，人車都已被燒成焦炭。

因駕駛被燒成焦炭，無法辯識身分，直到上午8點多潘妻在新北市警察局樹林分局報案協尋，才確認死者身分，至於肇事原因尚待調查。

由於整輛大貨車被燒毀，鐵桶與化學物品掉落滿地，現場滿目瘡痍，讓人怵目驚心，警方通報環保署環境事故專業技術小組雲林隊到場處理，查證該化學物品是甲笨原料的合成樹脂，要求該貨運公司清運，但為避免意外，暫時封閉現場，僅開放1個車道通行。

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  • 整輛貨車被燒成焦炭，讓人怵目驚心。（記者廖淑玲攝）

    整輛貨車被燒成焦炭，讓人怵目驚心。（記者廖淑玲攝）

  • 現場連路樹都被燒乾，可先火勢猛烈。（記者廖淑玲攝）

    現場連路樹都被燒乾，可先火勢猛烈。（記者廖淑玲攝）

  • 現場被燒得滿目瘡痍，讓人怵目驚心。（記者廖淑玲翻攝）

    現場被燒得滿目瘡痍，讓人怵目驚心。（記者廖淑玲翻攝）

  • 虎尾分局副分局長連國安（右）現場指揮。（記者廖淑玲攝）

    虎尾分局副分局長連國安（右）現場指揮。（記者廖淑玲攝）

  • 警方封鎖車禍現場。（記者廖淑玲攝）

    警方封鎖車禍現場。（記者廖淑玲攝）

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