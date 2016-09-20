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「牛車伯」失蹤逾月 警民持續搜尋、祈求上帝爺公

2016-09-20  10:20

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣新港鄉「牛車伯」郭崑鴻失蹤逾一個月，生死未卜，民雄警分局長王智琨今天早上率同仁與郭子到「牛車伯」腳踏車尋獲處的民雄鄉葉子寮上帝爺公廟上香，祈求上帝爺公神威相助，讓警民聯合搜尋可以順利找到「牛車伯」。

王智琨指出，人稱「牛車伯」的郭崑鴻，自8月15日從住家騎腳踏車外出失蹤，當日「月眉派出所」受理報案處理，隨即通報各單位協尋並於網路發布FB協尋，9月7日確認「牛車伯」腳踏車遺留在大林鎮中坑里與民雄鄉葉子寮接壤的山區筍園。

不過經警方與嘉義縣、高雄飛鷹救難協會搜救人員連日來在葉子寮及周遭山區搜尋都無功而返，甚至沿著葉子寮溪水域尋找也徒勞無功。

為了早日找到「牛車伯」，王智琨今天上午9點到葉子寮上帝爺公廟主持勤教時，特地和「牛車伯」的兒子上香向上帝爺公祈求，郭子講到激動處還跪求上帝爺公大展神威，協助其父脫離苦難，可以平安獲救。

隨後警方編成多隊搜尋小組，與嘉義縣、高雄飛鷹搜救隊以發現腳踏車地點為中心，利用同心圓方式擴大搜尋範圍，並協調附近村里辦事處廣播請里民協尋，另該處山區鄰近竹崎分局，也已通知竹崎分局加入搜尋行列，希望發揮眾志成城力量，儘速尋獲「牛車伯」。

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  • 民雄警分局長王智琨（前左）與「牛車伯」兒子（前右）祈求上帝爺公協尋「牛車伯」。（記者蔡宗勳攝）

    民雄警分局長王智琨（前左）與「牛車伯」兒子（前右）祈求上帝爺公協尋「牛車伯」。（記者蔡宗勳攝）

  • 心力交瘁的「牛車伯」兒子跪求上帝爺公助其父親平安歸來。（記者蔡宗勳攝）

    心力交瘁的「牛車伯」兒子跪求上帝爺公助其父親平安歸來。（記者蔡宗勳攝）

  • 民雄警分局員警行前勤教。（記者蔡宗勳攝）

    民雄警分局員警行前勤教。（記者蔡宗勳攝）

  • 民雄警分局長王智琨主持搜尋勤教。（記者蔡宗勳攝）

    民雄警分局長王智琨主持搜尋勤教。（記者蔡宗勳攝）

  • 警方與救難人員協調如同展開搜尋。（記者蔡宗勳攝）

    警方與救難人員協調如同展開搜尋。（記者蔡宗勳攝）

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