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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
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中山高聯結車撞水泥車 駕駛慘死

消防人員動用機具，將聯結車王姓駕駛自變形的車頭中救出，可惜送醫仍告不治。（記者張軒哲翻攝）

2016-09-20  10:22

〔記者張軒哲／台中報導〕國道中山高北上后里往三義路段，今日凌晨發生一起死亡車禍，王姓聯結車駕駛與前方行駛的水泥車發生碰撞，由於貨櫃車頭凹陷，王男受困車內，消防人員將他救出送醫後，仍回天乏術，詳細事故原因，還待警方調查釐清。

國道警察局泰安分隊指出，今日凌晨約12時50分時，61歲王男駕駛聯結車行經中山高北上151公里三義上坡路段，與前方由28歲吳姓男子駕駛的水泥車發生碰撞，聯結車頭因嚴重撞擊導致變形，導致王男受困駕駛座中。

后里消防分隊獲報立即派員前往搶救，見王男受困變形車頭，使用破壞器材破壞車門，才將王男救出，但王男已失去生命跡象，旋即送至衛福部豐原醫院救治，豐原醫院指出，王男到院前已無心跳，經搶救後，仍宣告不治。

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