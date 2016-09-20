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房東拐逃家少女賣淫 趁月經來謊稱處女賣3萬

2016-09-20  10:29

〔即時新聞／綜合報導〕新北市37歲陳姓男子，在2013年12月誘拐向他租屋的14歲逃家少女賣淫。新北地院近日做出判決，依違反《兒童及少年性交易防制條例》，判處陳男5年徒刑。

根據判決，陳男在三重區承租2間房屋，2013年將其中一間轉租給一名逃家的14歲少女，由於他本身就有在從事淫媒工作，遂誘使缺錢花用的少女下海，還趁著少女月經來，謊稱她是處女開出3萬元高價，自己分得1萬元，隔年再媒介少女以3000元賣淫，自己拿2000元。

法官審理後認為，陳男誘拐未成年少女從事性交易，造成被害人難以回復的身心傷害，2次犯行合併判處5年徒刑，不法所得1萬1200元繳回。全案還可上訴。

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  • 新北陳姓男子誘拐14歲逃家少女賣淫。（情境照，非本文當事人）

    新北陳姓男子誘拐14歲逃家少女賣淫。（情境照，非本文當事人）

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