游錫堃臉書影片惹議 動保團體要求道歉並移除

2016-09-20 10:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前行政院長游錫堃前晚在臉書上，貼出流浪狗群聚公園的影片，並留言詢問網友「這個公園，晚上有人敢去嗎？」，短短12秒影片加上11個字，引發高雄動保團體不滿，台灣動物緊急救援小組今日痛批游錫堃不尊重生命，要求道歉並移除影片。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，游錫堃前晚在臉書，貼出一段12秒影片，只見一群流浪狗或躺或坐地聚集於公園中，鏡頭隨後帶到「新北市土城線形公園」標示，游錫堃並詢問網友「這個公園，晚上有人敢去嗎？」

倪京台表示，這則貼文今早8時30分被轉載至台灣動物緊急救援小組臉書後，短短12秒影片加上11個字，引爆愛狗網友怒火，網友痛批「這個政客競選有人敢投嗎?!」、「流浪人才可怕好嗎！」，痛批游對生命的不尊重，要求道歉並移除影片。