游錫堃臉書影片惹議 動保團體要求道歉並移除
2016-09-20 10:03
〔記者陳文嬋／高雄報導〕前行政院長游錫堃前晚在臉書上，貼出流浪狗群聚公園的影片，並留言詢問網友「這個公園，晚上有人敢去嗎？」，短短12秒影片加上11個字，引發高雄動保團體不滿，台灣動物緊急救援小組今日痛批游錫堃不尊重生命，要求道歉並移除影片。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，游錫堃前晚在臉書，貼出一段12秒影片，只見一群流浪狗或躺或坐地聚集於公園中，鏡頭隨後帶到「新北市土城線形公園」標示，游錫堃並詢問網友「這個公園，晚上有人敢去嗎？」
倪京台表示，這則貼文今早8時30分被轉載至台灣動物緊急救援小組臉書後，短短12秒影片加上11個字，引爆愛狗網友怒火，網友痛批「這個政客競選有人敢投嗎?!」、「流浪人才可怕好嗎！」，痛批游對生命的不尊重，要求道歉並移除影片。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 美指紐約爆炸為恐攻 稱當地無恐怖組織
- 心靈雞湯文假的！林心如媽意外登熱搜
- 被稱教育力不佳 民代籲市府正視
- 梁詠琪舉家忙巡演 老公女兒助陣
- 狂風吹歪孔子雕像 國小搶救
- 玖壹壹砸7位數拍MV 3人尬舞 默契大考驗
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- MLB》40歲敲35轟 老爹史上唯一（影音）
- 蛋蛋的哀愁 輕忽隱睪症恐不孕
- 百歲人瑞多4位 市長送重陽金
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- Lineup玩遊樂園 不用大排長龍
- 中國貨輪擱淺金門漏油 船公司竟已破產
- 新觀光局長周永暉 拚2百萬日客
- 抓到了！李毓芬拍拖柯震東 使出煙幕彈
- 富岡交通船斷航 農業處拋成功鎮離島固定航班構想
- 大學考招連動 家長盼高三學滿再考
- 沒來由的心悸、冒汗 可能是恐慌症
- 〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起
- MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽
- 福山雅治搞頹廢 逛景點沒人認出
- 接政院發言人／布局北市長？ 徐國勇：沒那麼權謀啦
- 機車對撞 男大生一死一重傷
- 塔塔加擬設露營區 停車改收費
- 食安計畫評比不佳 北市府喊冤
- 李登輝將組憲改論壇 培養2018戰力
- 防杜借學生 澎湖、苗栗優先查減班臨界點學校
- 首長風災出國 議員痛斥不應該
- 出借學生發生意外 保險不理賠
- 練神射有新招 浪花弟拜師拳王
- 高市3天內清運 1週內全面復原
- 蜜月灣土地通盤檢討辦說明會 林聰賢：寸土不讓
- MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場
- HBL》唐維傑赴美取經 富邦金援
- Note7危機處理 學者、3C達人肯定
- 台塑王文潮為何贈妻134億股票？財經專家指向「新加坡」…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：游錫堃臉書影片惹議 動保團體要求道歉並移除
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分