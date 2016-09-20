耍帥試槍？ 帶頭男被槍傷送醫丟包
2016-09-20 09:33
警方在車上查獲改造手槍一把及6枚子彈。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕昨凌晨3時許，謝、李、林等5名約20歲年輕人，共乘轎車從北市出發，相約出門「玩手槍」，沒想到車開一半，手槍疑似走火，直接打中帶頭的22歲謝姓男子左大腿，一群朋友嚇得把他丟包在新店耕莘醫院就落跑，警方已循線帶回4人及1名車主，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
6名到案者年紀都落在20至25歲間，年紀輕輕已有毒品、槍砲前科，沒想到還是不學好。他們供稱從「朋友」那借到一把改造手槍，想要試一試火力，在車上把玩時，竟造成後座謝男中彈，謝男一改領頭出門的霸氣，在車上呼天喊地叫痛，車上4名同夥見狀，又不敢叫救護車，將車開抵新店耕莘醫院，以「含笑半步癲」步法，由朋友攙扶單腳跳進急診室，沒想到義氣只到這裡，4名同夥將謝男丟包到醫院後開車落跑，謝男經搶救後無生命危險。
新店警分局循線調閱監視器，昨於台北市中山區下午逮獲同夥謝姓、林姓男子，同車其他人知道躲不久，共4人投案。並找到一群人搭乘的轎車，也在車上發現一把改造手槍及6枚子彈，也在後座尋獲彈孔。
6名年輕人到案後都稱「槍不是我們的」，再稱「半夜拿槍出門只是想玩」，警方對其說辭頗有疑慮，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
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