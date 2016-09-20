網路手帕交竟是狼 男強拉少女進飯店被訴
2016-09-20 09:34
［記者林敬倫／宜蘭報導］桃園一名宋姓男子，在臉書上成立一個假帳號，並透過交友軟體假裝女性身分，到處認識女網友，宋藉此「釣」到一名未成年譚姓少女後，即脅迫少女同遊宜蘭，並強拉進飯店，所幸路人見2人拉扯而報案，警方到場將宋逮捕到案，宜蘭地檢署依強制罪嫌，向宋提起公訴。
起訴書指出，45歲宋姓男子上個月以女性帳號，在網路交友軟體上認識一名14歲譚姓少女，成為臉書好友，聊天過程中得知「手帕交」譚姓少女許多私事後，便以「出來見面，否則告知你爸爸及家人，你曾交過4個男友」，及「我不會放過妳」等語，脅迫少女見面。
譚女驚恐之下，答應與宋於8月28日在宜蘭火車站見面，宋先強邀吃午餐，接著以「如不進旅館，就告訴你父親，你跟網友見面」，脅迫譚到附近的飯店房間休息，遭到譚姓少女拒絕後，宋即出手搶了少女手機，再以「如不進旅館，手機就不還。」等語脅迫，仍遭少女拒絕。
宋見譚不願配合，動手想強拉少女進飯店，因譚的奮力反抗而未得逞，所幸路人見兩人拉拉扯扯立即報案，宜蘭分局3名員警到場後，查獲上情，將宋當場逮捕，然後送辦。
宜蘭地檢署認為，宋強拉少女的行為，依強制罪嫌起訴；至於恐嚇的部分，因宋的恐嚇內容未危及譚姓少女的安全，所以不起訴處分。
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