5小女生吃牛排沒付錢？老闆等到打烊都沒收到

2016-09-20 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕五名小女生吃牛排，卻讓老闆等到打烊都沒人付錢！

根據《聯合報》報導，嘉義朴子一間平價牛排店生意不錯，有5名小女生日前到這用餐，店老闆在臉書上寫到，「今天晚上來吃牛排的5位小妹妹，妳說家人晚點會來付錢，但店要休息了還等不到，希望妳們看到訊息早點來結清，謝謝！」

有網友質疑這5名小女生吃霸王餐，事後周姓老闆不願受訪，僅稱這餐費沒收到，將自行吸收。周姓老闆的父親說，這5人已經在昨天付錢，但不清楚付了多少。