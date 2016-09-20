男子左胸疑遭刺 龍山寺前倒臥血泊中
2016-09-20 07:03
〔記者王冠仁／台北報導〕一名45歲何姓男子，今天凌晨3點多，被人發現從台北市三水街一間飲酒店走出，他左胸疑似遭人刺傷不斷冒血；何男一度想搭計程車離去，但司機發現他身上流血，紛紛拒載。
何男最後走到龍山寺對面艋舺公園廣場時，疑因失血過多不支倒地，躺在血泊中，嚇得附近民眾報警。
警方說，巡邏員警根據何男血跡一路往回查看，發現血跡一路延伸至100公尺外、位在三水間的一間飲酒店，不過該店已經關門打烊，警方將再調閱監視器畫面並訪查附近民眾以釐清案情。
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