夫酸「送兩粒」 檳榔西施告家暴

2016-09-20 06:37

〔記者王捷／台南報導〕檳榔西施這個月才登上CNN版面，不過陳姓男子認為，妻子阿美（化名）40多歲了還在當檳榔西施，讓他在朋友面前抬不起頭，勸阿美離職，但阿美19日深夜11點又到檳榔攤包檳榔，陳男氣的衝進檳榔攤找阿美理論，並酸阿美在外「送兩粒」不找正當工作，阿美譏陳「沒路用」2在檳榔攤一陣拉扯，鬧上警所。

35歲從事運輸業的陳男小阿美7歲，雖然送貨月入4、5萬元，但不夠陳家一家人開銷，因此回到檳榔攤包檳榔，但陳男懷疑同事故意到阿美的檳榔攤消費，讓他在同事面前抬不起頭，夫妻倆常因此多次口角，阿美也換了不少檳榔攤，但還是會被陳的同事遇到。

今年初阿美刻意選在市區的檳榔攤，沒想到還是被陳男發現，19日深夜11時許，陳男闖進檳榔攤，見到阿美就破口大罵，酸阿美為何不找正當工作，就這麼喜歡「送兩粒」？令阿美覺得受到歧視，反嗆陳男為何這麼「沒路用」？怎麼不多賺一點錢，讓她不用出門兼差。

陳男氣不過，與阿美發生拉扯，事後便離開檳榔攤，阿美氣不過打電話報警，但經過警方詢問後，阿美不願提告家暴及傷害，警方最後幫將阿美相關資料通報給相關單位，才讓阿美回家繼續包檳榔。