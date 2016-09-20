男子胸口中刀 爬行至龍山寺前倒臥血泊

2016-09-20 06:12

〔即時新聞／綜合報導〕北市龍山寺今天凌晨3點發生兇案，45歲何姓男子遭利刃刺中胸口後，負傷逃百餘公尺，倒臥血泊中，送醫急救情況並不樂觀。

《蘋果日報》報導，目擊者指稱，遇刺的男子滿身是血，從山水街走出來，原本想搭計程車回家，遭拒載，只好往龍山寺方向走，到了廣場不支倒地，警方沿著地上血跡往回找線索，只見血跡最後在一家已拉下鐵門的小吃店門口就沒了，不排除該處是案發現場，警方調閱監視器並將約談相關人士，釐清事發經過。