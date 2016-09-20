| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
 首頁 > 社會

暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡

中和區中山路二段1處汽車檢修廠突然冒起熊熊大火，連帶一旁驗車中心也受牽連，火光在深夜特別顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

2016-09-20  01:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨0時許，新北市中和區中山路二段1處汽車檢修廠突然冒起熊熊大火，連帶一旁驗車中心也受牽連，路過民眾見狀求助119，消防人員趕抵，歷經21分鐘將火勢撲滅，所幸已是下班時間，又是深夜，並沒有造成任何人員傷亡，屬不幸中大幸。

消防人員表示，這次起火點為檢修場後方辦公室，記者實地走入辦公室，發現一片焦黑，包含3輛汽車，裡頭燒得什麼也不剩，燃燒面積達50平方公尺。

警方表示，現已調閱監視器畫面，初步排除人為縱火，極有可能為電線走火，詳細起火原因仍待消防局火災調查科釐清。

廣告
  • 修車廠內部燃燒殆盡。（記者徐聖倫攝）

    修車廠內部燃燒殆盡。（記者徐聖倫攝）

  • 消防人員積極打火。（記者徐聖倫攝）

    消防人員積極打火。（記者徐聖倫攝）

  • 消防人員滅火後做最後檢視。（記者徐聖倫攝）

    消防人員滅火後做最後檢視。（記者徐聖倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修車廠 暗夜惡火 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.