暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡

中和區中山路二段1處汽車檢修廠突然冒起熊熊大火，連帶一旁驗車中心也受牽連，火光在深夜特別顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

2016-09-20 01:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨0時許，新北市中和區中山路二段1處汽車檢修廠突然冒起熊熊大火，連帶一旁驗車中心也受牽連，路過民眾見狀求助119，消防人員趕抵，歷經21分鐘將火勢撲滅，所幸已是下班時間，又是深夜，並沒有造成任何人員傷亡，屬不幸中大幸。

消防人員表示，這次起火點為檢修場後方辦公室，記者實地走入辦公室，發現一片焦黑，包含3輛汽車，裡頭燒得什麼也不剩，燃燒面積達50平方公尺。

警方表示，現已調閱監視器畫面，初步排除人為縱火，極有可能為電線走火，詳細起火原因仍待消防局火災調查科釐清。