美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
2016-09-20 00:22
〔中央社〕美國各電視網報導，涉及週末紐約與新澤西州幾起爆炸案的阿富汗裔美籍男子拉哈米身分曝光後，今天在新澤西州與警方交火後受傷遭到逮捕，綁在擔架上由救護車送走。
有線電視新聞網（CNN）播出的畫面顯示，拉哈米（Ahmad Khan Rahami）在新澤西州城市林登（Linden）被警方逮捕後，躺在擔架上被送進救護車，他的右臂綁著染血的繃帶，頭部不斷轉動，雙眼張得大大的。
28歲的拉哈米住在新澤西州的伊利沙白市（Elizabeth），聯邦調查局（FBI）官員昨晚在當地的火車站發現並解除多枚炸彈。林登就在伊利沙白西南方。
美國警方今天大力追捕拉哈米，因為他涉及紐約市切爾西區（Chelsea）17日造成29人受傷的爆炸案，以及新澤西州海濱另一起炸彈攻擊案。
警方和聯邦調查局今天公布拉哈米的照片，他是歸化為美國公民的阿富汗人。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稍早警告，拉哈米「可能武裝且危險」，「我們必須立刻抓到這傢伙」。
紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在拉哈米的身分曝光後表示，曼哈頓的爆炸案可能是與外國有關連的恐怖攻擊行動。
他發布聲明說：「今天的資訊顯示，這可能與外國有關，但我們仍得看事情如何發展。」
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