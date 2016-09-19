假送秋節禮真強盜 基檢聲押3煞
2016-09-19 22:21
〔記者林嘉東／基隆報導〕龍姓毒蟲與妻子感情生變，懷疑周姓男子從中作梗，夥同2男子，假借送中秋節禮，強盜周家屋內名牌包、逼迫周母簽140萬元和解書，還盜刷周母34萬元。基隆警方今天逮到龍等3人，基隆地檢署複訊後以3人有逃亡之虞，聲押3人。
基隆市著名小吃店，中秋節前一天，遭3名自稱要送秋節禮品的男子闖入，強盜走屋內名牌包、外幣、手錶，獨自在家的周母還被逼迫簽立140萬元和解金，甚至還遭盜刷信用卡34萬元。
基隆市警二分局獲報，掌握有毒品前科、才剛勒戒出獄的龍姓男子涉有重嫌，今天循線逮到他。
35歲的龍姓男子供稱，他8月出獄後，妻子吵著要跟他離婚，懷疑周姓男子介入他的婚姻，破壞他與妻子感情，加上出獄後又沒錢，才夥同許姓與趙姓友人去強盜周家。
警方一天內逮到龍等3人，依強盜與毒品危害防制條例移送3人；檢察官複訊後以龍等3人有逃亡之虞，聲押龍等3人。
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