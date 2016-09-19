官兵變竊賊！ 高雄惡警夥同毒蟲赴台東行竊遭逮

2016-09-19 21:18

〔記者陳賢義／台東報導〕前高雄市六龜分局張姓警員「官兵變竊賊」，夥同吳姓毒蟲等另1友人抵東盜竊木製飾品，高雄市警局偵辦1起跨縣竊盜案查知張員涉案，8月下旬聯合台東關山警分局組成專案小組揮軍出擊，將3名宵小逮捕到案，並起出部分贓物及毒品，訊後，依竊盜、毒品罪嫌移送台東地檢署偵辦，檢方複訊，張以10萬元交保，先行追究行政處分。

關山警分局表示，高雄市警局因偵辦1起跨轄竊盜案，發現案件發生地與吳嫌具地緣關係，進而提供相關情資與該分局共組專案小組聯合偵辦，跟監及蒐證確認無誤，即報請東檢檢察官指揮偵辦，2縣市遂於8月中旬分持搜索票，兵分多路展開搜索，緝獲吳、張2人及另名犯嫌，起出部分已完成的木製藝品及毒品，為首的吳嫌到案坦承不諱。

關山警分局表示，家住高雄市的吳嫌與其友人，透過管道得知關山鎮1處倉庫存放1批木製藝品，頓起歹心密謀盜竊，8月9日夥同另嫌先行向高雄1名不知情友人借得小貨車，漏夜驅車趕抵關山，為掩人耳目還刻意在台東市區竊取1輛廂型車代步，再聯繫在地友人引路，當日凌晨3時許趁四下無人，破窗入侵搬空所有木製藝品，再換車將得手贓物運回高雄變賣，警方循線掌握。高、東2縣相距逾200公里，警方不敢掉以輕心，報請東檢指揮偵辦，張等3嫌誤以為神不知、鬼不覺，傻眼警方同步收網束手就擒。

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