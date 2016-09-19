誤信健保卡被冒用老梗 老婦被騙4千多萬
2016-09-19 21:11
〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一名老婦人接到詐騙電話，誤信健保卡遭冒用等老梗，不僅畢生積蓄被詐騙一空，連向友人借來的上千萬元也不保，她慘遭詐騙集團騙走4765萬元，一度心生短念；台北地檢署考量已落網的3名取款車手黃雋宇、盧俊男及丁玉祥（均在押）仍飾詞狡辯，毫無悔意，今依詐欺罪將3人起訴，並建請法官重判及追繳全部犯罪所得。
檢方調查，去年9月，詐騙集團假冒政府機關，隨機打電話給老婦人，發話者發現她答話老實，竟接連假冒健保局職員及警方，向她誆稱其健保卡遭人冒用，可能涉及不法，要求她依照該集團所留號碼回撥。
心急的老婦人不疑有他，依指示回撥電話至該集團機房，卻被對方唬得一愣一愣，誤以為自己的健保卡真的被人冒用，擔心恐因此惹官司上身，竟逐步依照詐騙集團指示，將畢生積蓄匯出。
檢方查出，老婦人將積蓄匯入該集團指定的帳戶後，對方還稱金額不夠，要求她找友人借錢，她竟因此陸續被騙走4765萬元，直到友人向她追問借錢原因，這才驚覺她上當受騙，案發後贓款已被匯出海外。
老婦人事後向檢警報案，她出庭時見到3名車手仍心有餘悸，擔心人身安全不保及再被詐騙；檢方考量老婦人與孫子相依為命，卻被騙走畢身積蓄，還為此負債，今將3嫌起訴並建請法官從重量刑。
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