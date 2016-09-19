開毒趴後涉推友人墜樓身亡 初姓男子收押

2016-09-19 20:46

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市32歲彭姓男子於前天下午離奇墜樓，經送醫急救5小時仍回天乏術，警方原以為是單純意外或偷兒失風，深入追查才發現彭男於案發前曾與初姓、田姓與蔡姓同事在該處開毒趴，後疑因債務糾紛被初男推下樓，警方將3嫌依殺人、毒品罪嫌移送台北地檢署，檢察官訊後以涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，將初男聲押獲准，田男2萬元交保，蔡男則飭回。

檢警調查，死者彭男於北市大安區某行銷公司工作，與初姓（26歲）、田姓（28歲）與蔡姓男子（33歲）為同事；本月16日颱風夜，4人相約前往基隆KTV歡唱，而後轉往田男位於北市南京東路的5樓租屋處休息。

隔日下午1時許，4人開毒趴期間，彭男疑因債務糾紛與初男爆發口角，遭推落5樓送醫不治，檢警到場勘驗，發現2樓、5樓有明顯撞擊痕跡，但訪查附近住戶卻無人認識彭男，且5樓大門深鎖無人回應，經調閱監視器，發現4人於當日凌晨一同返回田男租屋處，循線聯繫3嫌到案。

警詢時，3嫌供詞均避重就輕，並互推「是對方把彭男推下樓的」；警方重返田男租屋處，在屋內發現一粒眠、K他命及毒品咖啡包，3嫌才坦承當時吸毒後與死者發生口角，一言不合才出手將彭男從5樓推落。

警方調查，死者與初男、蔡男有債務糾紛，經調查現場後，認定初男涉有重嫌，將3嫌依殺人、毒品罪嫌送辦。

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