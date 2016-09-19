飯店41歲員工突倒地 同事有學CPR救回一命

2016-09-19 20:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣某飯店一名41歲張姓員工，今晨工作時突然昏迷倒地不起，救護人員趕到時，張男已沒有呼吸、脈搏，並由同事協助實施CPR，救護員接手持續急救，並以AED電擊，隨後送醫救治，所幸患者已在傍晚恢復清醒，而這也是今年以來第3個救護成功的案例。

縣府消防局表示，根據衛生福利部統計資料顯示，心臟血管疾病長期高居國人十大死因的前3名，台灣每年約有2萬人因心跳停止，經由消防隊員急救後轉送到醫院，其中有許多是突發性的心律不整的患者。

消防局統計，104年度有8名到院前心肺功能停止的患者，經急救後成功康復出院；今年以來，也有2名患者救治成功，今天張姓男子是第3例。所有急救成功的共通點，都是患者倒下後都有旁觀者協助按壓CPR；但值得注意的是，今年的3名患者中，有2人都只有40多歲。

消防局說，飯店張姓男子原本在地下室工作，因為感覺胸悶，扒在桌上休息，後來突然倒地不起，幸好現場有同事發現，並幫忙為張男CPR；竹北分隊救護員黃厚森和丁毓修趕到現場後，接手後持續急救，並以AED電擊1次，隨後轉往東元醫院救治。