狼父猥褻149次 女兒無奈向網友訴苦

2016-09-19 19:58

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名狼父從前年開始，自去年3月，伸手猥褻自己的親生女兒小美（化名），以手揉捏胸部，總計149次，直到去年7月間，小美忍受不了，向網友訴苦，其母輾轉得知後提告，狼父否認犯行，新北地檢署今依利用權勢猥褻罪、對未滿14歲女子為猥褻等罪嫌起訴。

檢警調查，現年15歲的小美，因父母離婚後，與父親、弟弟同住，但父親卻從前年開始向她伸出狼爪，時常伸手揉捏胸部，至去年3月止，總共149次；去年4月間，狼父甚至動手毆打女兒。

小美起初畏懼父親權威，雖無奈卻不敢張揚，直到去年7月間，向網友訴苦，網友也認識其母因而告知此事，小美母親得知後提告。狼父全盤否認，辯稱自己怎麼可能對親生女兒做出這種事。

不過，小美指證歷歷，案發後她還出現疑似創傷壓力症候群，小美母親也還原女兒求助過程，及自行南下尋求協助。檢方認為狼父涉嫌重大，將他起訴。

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