張鶴齡殺妻女3人判免死 反廢死團體：對司法失望透頂

2016-09-19 20:32

〔記者王俊忠／台南報導〕反廢死後援會總召集人陳正育失望透頂的批判法院說，這種殺妻、殺子都不被判死刑，在台灣已無天理、轉型正義無效，原本他還期望新政府可以改革台灣司法，這結果讓他非常失望。

男子張鶴齡8年前受情婦蘇玉真唆使以乙醚迷昏、悶縊殺害蔡姓妻子、8歲、12歲2名幼女，還將殺妻女過程以手機全程直播給蘇女觀看，但張男不僅殺妻部份之前獲無期徒刑確定，殺2女兒部份，雖經6度判死刑，最高法院採信更五審見解，認為張男殺害2女兒屬「臨時起意」，而非蓄意殺人，今均判無期徒刑定讞，等於張男確定免死。

陳正育表示，這種證據充分、很明確的案情，拖這麼久才判刑，還判的不符合民意，「我認為法院要關門大吉，這種判決分明浪費人民的納稅錢，台灣乾脆不需要有法院，以後重大案件改由人民審判」。