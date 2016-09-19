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率眾砸屋又涉偷50萬 汽車水箱破裂逃不了

2016-09-19  19:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕林姓男子不滿楊姓男子打傷他的老闆，率16名朋友砸毀楊家大門玻璃及屋內電視等物品，還涉嫌偷竊50萬元，欲開車逃逸時，汽車水箱突然破裂、無法行駛，當場被趕到的員警逮捕，依毀損及竊盜罪嫌移送法辦。

高市警方接獲報案，指有人打群架及毀損，派員到場時，只剩1部汽車及5人，原來林嫌等人因汽車水箱破裂、無法行駛，打開引擎蓋灌水，來不及逃逸。

警方指出，林姓主嫌不滿楊男打傷老闆，夥同16名朋友分乘多部汽車，持棍棒砸毀楊家大門玻璃與屋內電視等物品，否認偷竊保險箱及皮包內共50萬元現金，聲稱「只是去教訓，沒有拿錢」，願意驗指紋證明清白。

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  • 林嫌率眾砸屋報復，卻因汽車（中）水箱破裂，被警方當場逮捕。（記者洪定宏翻攝）

    林嫌率眾砸屋報復，卻因汽車（中）水箱破裂，被警方當場逮捕。（記者洪定宏翻攝）

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相關關鍵字： 毀損 毀損罪 竊盜 高雄
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