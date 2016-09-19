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新北三芝傳車輛自撞路樹 5人受傷送醫

2016-09-19  18:21

［記者游承霖／新北報導］新北市三芝區今下午3時許傳出小客車自撞路樹的意外，一名70歲白姓男子載著車內4名乘客，下午行經三芝區三合社區活動中心時，不明原因自撞路樹，造成一名婦人頭部約有15公分撕裂傷，其餘4人則僅受輕微擦傷，警、蕭獲報立即派員前往現場將5人救出送醫，詳細事故原因待警方調查。

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  • 新北市三芝區今下午3時許傳出小客車自撞路樹的意外。（記者游承霖翻攝）

    新北市三芝區今下午3時許傳出小客車自撞路樹的意外。（記者游承霖翻攝）

  • 消防人員當場救援。（記者游承霖翻攝）

    消防人員當場救援。（記者游承霖翻攝）

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